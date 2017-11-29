رفض معارضة متهم في قضية الائتلاف وتأييد سجنه 3 أعوام

2017-11-29 - 3:18 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا برفض معارضة محكوم بالسجن 3 سنوات بقضية ائتلاف 14 فبراير لعدم حضوره في جلسة المعارضة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت أحكامها في قضية «ائتلاف 14 فبراير» والمتهم فيها خمسون شخصًا من بينهم امرأة واحدة، وذلك بالسجن لمدة 15 سنة بحق المتهمين من الأول حتى السادس عشر بعد أن أخذتهم بقسط من الرأفة، وبالسجن 10 سنوات لأربعة متهمين آخرين، والسجن 5 سنوات للمتهمين الثلاثين المتبقين.

استأنف المتهمون الحكم فقضت محكمة الاستئناف بقبول استئنافات المتهمين شكلاً وبرفضها موضوعًا وبتأييد الحكم المستأنف، فيما خففت عقوبة المستأنف وثلاثة آخرين إلى السجن لمدة 3 سنوات فقط لكل منهم، وحكمت أيضًا بسقوط الحق في استئنافين آخرين.