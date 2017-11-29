» أخبار
المالكي: قدمنا لبغداد قائمة بأسماء بحرينيين مطلوبين متواجدين في العراق
2017-11-29 - 3:20 م
مرآة البحرين: قال السفير البحريني لدى بغداد صلاح المالكي، إن البحرين قدمت للسلطات العراقية قائمة تضم أسماء مطلوبين للقضاء البحريني موجودين على الأراضي العراقية.
وأوضح المالكي في تصريحات لوكالة الأنباء التركية «الأناضول» أن هناك من وصفهم بـ "الإرهابيين" مطلوبين للقضاء البحريني و "قاموا بأعمال إرهابية في البحرين وهربوا إلى العراق".
وأضاف أن هؤلاء المطلوبين "يقومون حاليًا بالإساءة للبحرين وبعض الدول المجاورة كالسعودية والإمارات، فضلا عن الإساءة للعلاقات العراقية البحرينية".
ولفت إلى أن "البحرين قدمت لائحة بأسماء هؤلاء للسلطات العراقية"، معتبرًا أن "خطرهم لا يقل عن خطر (تنظيم) داعش (الإرهابي)".
وقال إن المنامة "تنتظر من السلطات العراقية القبض عليهم".
ولم يوضح المالكي أي تفاصيل أخرى حول اللائحة وعدد المطلوبين فيها.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-11-29أ ف ب: زعيم المعارضة في البحرين يرفض الاتهام الموجه إليه بالتخابر مع قطر
- 2017-11-29فضل الله: التلكؤ في علاج آية الله قاسم يدخل البحرين في نفق مجهول
- 2017-11-29البحرين: مداهمات ونقاط تفتيش تسفر عن اعتقال 3 مواطنين على الأقل
- 2017-11-29رئيس المجلس الأعلى للصحة يدعو لرفع سن التقاعد ويقول إن التقاعد في سن الستين أصبح مبكراً
- 2017-11-29السجن سنة بدلا من 3 سنوات لباكستاني زور ختم سفارة البحرين لدى بلاده
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus