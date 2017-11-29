المالكي: قدمنا لبغداد قائمة بأسماء بحرينيين مطلوبين متواجدين في العراق

2017-11-29 - 3:20 م

مرآة البحرين: قال السفير البحريني لدى بغداد صلاح المالكي، إن البحرين قدمت للسلطات العراقية قائمة تضم أسماء مطلوبين للقضاء البحريني موجودين على الأراضي العراقية.

وأوضح المالكي في تصريحات لوكالة الأنباء التركية «الأناضول» أن هناك من وصفهم بـ "الإرهابيين" مطلوبين للقضاء البحريني و "قاموا بأعمال إرهابية في البحرين وهربوا إلى العراق".

وأضاف أن هؤلاء المطلوبين "يقومون حاليًا بالإساءة للبحرين وبعض الدول المجاورة كالسعودية والإمارات، فضلا عن الإساءة للعلاقات العراقية البحرينية".

ولفت إلى أن "البحرين قدمت لائحة بأسماء هؤلاء للسلطات العراقية"، معتبرًا أن "خطرهم لا يقل عن خطر (تنظيم) داعش (الإرهابي)".

وقال إن المنامة "تنتظر من السلطات العراقية القبض عليهم".

ولم يوضح المالكي أي تفاصيل أخرى حول اللائحة وعدد المطلوبين فيها.