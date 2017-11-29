السجن سنة بدلا من 3 سنوات لباكستاني زور ختم سفارة البحرين لدى بلاده

2017-11-29 - 3:33 م

مرآة البحرين: خفّفت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة باكستاني أدين بتزوير ختم سفارة البحرين في إسلام آباد ووضعه على كشف الدرجات الخاصة بشهادته الدراسية، إلى السجن سنة واحدة بدلاً من ثلاثة، فيما أيدت إبعاده عن البلاد نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المحرر المزور.

وتشير تفاصيل الواقعة أنه في غضون العام 2014 قام المتهم وآخر مجهول بتقليد ختم سفارة البحرين في إسلام آباد وإمضاء أحد الموظفين العاملين في السفارة بطريق الاصطناع، ووضعه على كشف الدرجات الخاصة بشهادته الدراسية الصادرة من باكستان، وذلك بطريق التقليد لنظائرها الصحيحة، وهي نتاج طابعة كمبيوتر ملونة، واستعمل هذا المحرر بعد تقليد الختم والإمضاء الرسميين بأن قدمه لوزارة الخارجية للتصديق.

أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بعد أن أسندت إليه أنه قلد وآخر مجهول ختم سفارة مملكة البحرين في أسلام آباد وإمضاء أحد موظفيها واستعملها مع علمه بتقليدهما، وارتكب وآخر مجهول تزويرًا في المحرر الرسمي المبين الوصف بالأوراق، وذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاء مزور عليه منسوب لموظف عام وختم مزور منسوب لسفارة البحرين في إسلام آباد، واستعمل المحرر الرسمي المبين الوصف بالأوراق موضوع التهمة الثانية عن طريق تقديمه لوزارة الخارجية للتصديق مع علمه بتزويره.