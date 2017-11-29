رئيس المجلس الأعلى للصحة يدعو لرفع سن التقاعد ويقول إن التقاعد في سن الستين أصبح مبكراً

2017-11-29 - 3:35 م

مرآة البحرين: دعا رئيس المجلس الأعلى للصحة محمد عبدالله آل خليفة إلى رفع سن التقاعد، قائلاً إن التقاعد في سن الستين أصبح مبكرا، مضيفا إن متوسط سن الحياة في البحرين والخليج وصل إلى 65 للرجال و77 للنساء، مرجعا ذلك إلى "تطور معايير الرعاية الصحية وجودتها".

وفي تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتقاعد، قال آل خليفة إنه "بات من الضروري رفع سن التقاعد الى 65 أو 67 لمواكبة التطورات والمتغيرات الحياتية والصحية على مستوى المنطقة والعالم".