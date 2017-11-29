البحرين: مداهمات ونقاط تفتيش تسفر عن اعتقال 3 مواطنين على الأقل
2017-11-29 - 3:46 م
مرآة البحرين (خاص): أسفرت حملة أمنية قامت بها وزارة الداخلية عن اعتقال 3 مواطنين منذ مساء أمس حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الأربعاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وقالت حسابات متخصصة في رصد الحملات الأمنية إن السلطات اعتقلت الشاب محمد عبدالرسول من بلدة أبوقوة عبر نقطة تفتيش مساء أمس الثلاثاء.
فيما أسفرت مداهمات في بلدة سار فجراً عن اعتقال الشابين سيد يوسف سيد علوي، وسيد محمد سيد حسين تاج.
وقال حساب خاص بأهالي بلدة عالي، إن الشاب حسين صالح الذي اعتقل فجر الجمعة الماضية، قد أجرى اتصالا بعائلته، وأفاد بتواجده في مبنى التحقيقات الجنائية في المنامة.
وتشن السلطات الأمنية حملة مستمرة لاعتقال النشطاء، في محاولة منها للقضاء على الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير/شباط 2011 للمطالبة بالتحول الديمقراطي في البلاد ووضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة الحاكمة.
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