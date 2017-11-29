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فضل الله: التلكؤ في علاج آية الله قاسم يدخل البحرين في نفق مجهول
2017-11-29 - 3:48 م
مرآة البحرين: طالب العلامة السيد علي فضل الله، السلطات البحرينية بـ "وقفة مسؤولة" والتحرك سريعا لعلاج آية الله قاسم ورفع الإقامة الجبرية عنه، مشدداً على أن التلكؤ والمماطلة تزيد الأمور تعقيدا وتدخل البحرين في "نفق مجهول".
وفي بيان له بثته وسائل إعلام لبنانية شدد فضل الله على أهمية "التحرك لإنقاذ حياة الشيخ قاسم في إطار مشروع سياسي لحل الأزمة المتفاقمة بين الحكومة والمعارضة، يحفظ استقرار هذا البلد وأمنه ويجنبه تداعيات حروب الجوار المدمرة".
واعتبر قاسم إن التلكؤ والمماطلة في علاج قاسم "أمر يتنافى مع المواثيق الدينية والأخلاقية والدولية وقد يزيد الأمور تعقيدا وتأزيما وربما يدخل البحرين في نفق مجهول" على حد قوله.
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