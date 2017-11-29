2017-11-29 - 4:10 م

مرآة البحرين: استعرض برنامج "بي بي سي ترندينغ" في هيئة الإذاعة البريطانية، قضية تدهور الوضع الصحي للزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وبثت بي بي سي (الثلاثاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) في برنامجها القصير، تقريرا موجزا عن آية الله قاسم وأهم المحطات في حياته، وصوله إلى تجريده من الجنسية ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

ولاحقا استضاف البرنامج القيادي في الوفاق جلال فيروز للتعليق على ما يتعرض له آية الله قاسم.

ويستعرض برنامج بي بي سي ترندينغ القضايا التي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تأخذ حيزا واسعا من تعليقات المغردين في الوطن العربي.