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الصليب الأحمر يعلن شراء وقود لتوفير مياه نظيفة في اليمن
2017-11-29 - 4:27 م
مرآة البحرين (رويترز): أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الأربعاء عن "حل مؤقت" بشراء 750 ألف لتر من الوقود لتوفير المياه النظيفة لمليون شخص في مدينتي الحديدة وتعز باليمن لمدة شهر.
وقالت يولاندا جاكميه المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن نقص الوقود في اليمن أصبح "خطيرا" تحت الحصار الذي تفرضه قوات التحالف بقيادة السعودية، والذي رُفع جزئيا الأسبوع الحالي، إذ أصبحت أنظمة المياه في تسع مدن لا تملك الوقود لتشغيل المضخات.
وأضافت لرويترز "نشتري الوقود لإمداد شركات المياه في الحديدة وتعز بالوقود بشكل كاف لتشغيل مضخات المياه التابعة لها لمدة شهر... بدأت إمدادات الإغاثة الإنسانية تتدفق وهي محل ترحيب كبير كخطوة أولى ولكننا بحاجة إلى واردات تجارية".
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