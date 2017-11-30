الإمارات منعت أحمد شفيق من السفر بعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية

2017-11-30 - 6:10 ص

مرآة البحرين: قال رئيس وزراء مصر السابق أحمد شفيق في تسجيل مصور بثته قناة الجزيرة التلفزيونية يوم الأربعاء إن دولة الإمارات العربية المتحدة منعته من السفر.

جاء ذلك بعد إعلانه في حديث مع رويترز في وقت سابق عزمه الترشح بانتخابات الرئاسة 2018.

وقال شفيق المرشح الرئاسي السابق "كنت قد أعلنت عن ترشحي لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، وكنت أنوي في سبيل ذلك القيام بجولة بين أبناء الجالية المصرية بالخارج قبل العودة خلال الأيام القليلة القادمة، إلا أنني فوجئت بمنعي من مغادرة دولة الإمارات العربية الشقيقة لأسباب لا أفهمها ولا أتفهمها".

ولم يتسن لرويترز الاتصال بمسؤولين في الإمارات للتعليق.

وفي اتصال هاتفي مع رويترز في وقت سابق يوم‭ ‬الأربعاء قال شفيق إنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية وأنه سيعود لمصر "خلال الأيام المقبلة".

وتلقت رويترز أيضا فيديو يتضمن كلمة لشفيق يعلن فيها نيته الترشح للانتخابات المتوقعة في أبريل نيسان تقريبا. ويتوقع على نطاق واسع أن يخوض الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات.