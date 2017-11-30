بالفيديو: السيد هاشم الحيدري يطالب البحرين بتمكين آية الله قاسم من العلاج

2017-11-30 - 1:19 م

مرآة البحرين: طالب رجل الدين العراقي البارز السيد هاشم الحيدري، سلطات البحرين برفع الحصار المفروض على الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم وتمكينه من تلقي العلاج اللازم بعد تدهور صحته.

وفي كلمة له في العاصمة العراقية بغداد (الأربعاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) حيا الحيدري الشعب البحريني بقيادة آية الله قاسم، في مطالبتهم بحقوقهم السياسية والاجتماعية، "على الرغم من قساوة النظام البحريني والتدخل السعودي واستقدام النظام للمرتزقة والتجنيس السيء".

وأضاف "وفي هذه اللحظات تتدهور صحة الشيخ عيسى قاسم، وتصل إلى مرحلة الخطر، وإننا من هنا نطالب حكومة البحرين بفك الحصار الظالم عن الشيخ القائد عيسى قاسم، والسماح للأطباء بعلاجة، ونشد على يد رجال ونساء وشباب البحرين في النزول إلى الشارع للمطالبة بحرية الشيخ عيسى قاسم، ليعود القائد إلى شعبه والشعب إلى قائده" على حد تعبيره.