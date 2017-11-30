ولي عهد البحرين يلتقي وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين في واشنطن

2017-11-30 - 2:01 م

مرآة البحرين: التقى ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ووزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، كما التقى رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكانول.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيدر ناورت إن لقاء تيلرسون مع ولي عهد البحرين تناول "مواجهة أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة وأهمية حل الخلاف الخليجي الحالي والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وخلال لقائه وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس، تم توقيع تمديد اتفاقية التعاون الدفاعي بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيان رسمي إن ولي العهد البحريني التقى رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان، حيث ناقش الطرفان "عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، كما أفاد بيان رسمي آخر أن لقاء سلمان بن حمد مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكانول تناول "مكافحة الإرهاب ومواصلة العمل على المشاركة الفاعلة في رسم السياسات والاستراتيجيات الرامية نحو القضاء على هذا الفكر المتطرف".