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السجن 5 سنوات لعشرة متهمين بإيواء مطلوبين في قضايا سياسية
2017-11-30 - 2:18 م
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن خمس سنوات على عشرة متهمين بينهم خال وابن شقيقته، بتهمة إخفاء خمسة مطلوبين ومحكومين بعقوبات سالبة للحرية، بالسجن المؤبد والحبس لأحدهم وهو ضمن الهاربين من سجن جو، وأمرت بمصادرة المبلغ المضبوط وقدره 5900 دينار.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في غضون عام 2017 أخفوا وآخرين مجهولين خمسة متهمين محكومين بعقوبة سالبة للحرية بالسجن المؤبد والحبس بأن قاموا بإيوائهم وقدموا العون والمؤونة وذلك على النحو المبين بالأوراق.
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