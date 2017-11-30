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رئيس وزراء لبنان الحريري يقول إنه قد يسحب استقالته الأسبوع القادم

2017-11-30 - 3:00 م

مرآة البحرين (رويترز): قال رئيس وزراء لبنان سعد الحريري يوم الأربعاء إن "الأمور إيجابية" وإذا استمرت كذلك فإنه سيسحب استقالته الأسبوع القادم.

كان الحريري قد أعلن استقالته من السعودية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني قبل أن يعلقها الأسبوع الماضي استجابة لطلب الرئيس ميشال عون بعد عودة الحريري إلى لبنان.

 

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