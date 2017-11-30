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ترامب يعلن عن صفقات بـ 9 مليارات دولار مع البحرين ويؤكد: علاقتنا لن تشهد إلا تحسنا
2017-11-30 - 11:36 م
مرآة البحرين (خاص): استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة في مكتبه البيضاوي بالبيت الأبيض صباح اليوم (الخميس 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017).
وقال ترامب أمام الصحفيين إن البحرين ستشتري "أشياء كثيرة"، مضيفاً إن الصفقات تبلغ قيمتها حوالي 9 مليارات دولار (حوالي 3.4 مليار دينار بحريني).
وأضاف "علاقتنا مع البحرين لن تشهد إلا تحسنا... أستطيع أن أقول ذلك".
من جانبه قال ولي عهد البحرين إن هذه الزيارة "شرف عظيم له"، مضيفاً إن علاقات البلدين تمتد لحوالي مئة عام "واستفاد منها شعبي البلدين، وسنستمر في ذلك"، على حد قوله.
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