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الآلاف يتظاهرون إدانةً لحرمان آية الله الشيخ عيسى قاسم من العلاج
تظاهرة في كرانة تطالب برفع الحصار عن آية الله عيسى قاسم حيث شهدت البحرين تظاهرات الخميس (30 نوفمبر 2017) تدين حرمانه من العلاج بعد تدهور صحته
2017-12-01 - 2:34 ص
مرآة البحرين: تظاهر الآلاف في البحرين الخميس (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) للمطالبة بفك الحصار الذي تفرضه السلطات عن الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وتفرض السلطات الإقامة الجبرية على الزعيم المعارض منذ أكثر من عام بعدما أسقطت جنسيته على خلفية دعمه للاحتجاجات.
وتدهورت صحة الشيخ قاسم على نحو مفاجئ الأحد (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017).
ودعا المتظاهرون إلى تمكين قاسم من العلاج والسماح له بالتنقل والحركة.
وحمّل المتظاهرون ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة المسؤلية الكاملة عن سلامته. وطالبوا بفك الحصار عنه فورا.
وأطلقت قوات النظام قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الإنشطاري على المحتجين في الدراز وسترة المعامير.
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