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ترامب يعلن خلال لقائه سلمان بن حمد أن البحرين عقدت صفقات بـ 9 مليارات دولار مع بلاده
الرئيس الأمريكي مصافحا ولي عهد البحرين في البيت الأبيض (بنا)
2017-12-01 - 5:52 ص
مرآة البحرين: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرين عقدت صفقات بـ ٩ مليارات دولار مع بلاده، وذلك خلال لقائه ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة.
وتشمل الصفقات شراء طائرات اف-16 وتوسيع اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين على مدى 15 عاما.
وأضاف ترامب خلال لقاء قصير مع وسائل الإعلام قبل الاجتماع الخميس (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) إن البحرين تقوم بالمزيد من الأعمال مع الولايات المتحدة وتشتري الكثير من الأشياء.
من جهته، قال ولي عهد البحرين إن البلدين ملتزمين بتعزيز العلاقات الممتدة منذ أكثر من 100 عام والتي جاءت بالنفع على الشعبين.
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