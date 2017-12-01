السيد الغريفي: آية الله قاسم هو الضمانة الكبرى لأمن واستقرار البحرين ومسؤوليتنا توفير الرعاية له

2017-12-01 - 2:26 م

مرآة البحرين: طالب رجل الدين الشيعي البارز السيد عبدالله الغريفي بتوفير الرعاية الطبية للزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وفي كلمة له ألقاها بجامع الإمام الصادق في القفول (الخميس 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) قال الغريفي إن آية الله قاسم هو "الأب الذي ذاب في حب الوطن وحمل كل الوفاء له وقلبه على هذا الوطن وعلى أمنه ووحدته وتآلفه وتسامحه".

وأضاف إن آية الله قاسم "لا يسمح أن يصيب الوطن أي سوء ومكروه ولا أن يهتز سلمه واستقراره" مشددا أنه "هكذا كان ولا يزال ضمانة كبرى لأمن البلد واستقراره وحمايته من كل المخاطر والمنزلقات، ومن كل ما يكدر أجوائه ومناخاته ومن كل ما يقلق أبنائه ومكوناته".

ودعا الغريفي لتوفير العلاج لآية الله قاسم قائلاً إن "مسؤوليتنا جميعا نظاما وشعبا أن نحوط سماحته بكل الرعاية".