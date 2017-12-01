البحرين: اعتقال 4 مواطنين من أبوصيبع وخامس من المعامير

2017-12-01 - 2:32 م

مرآة البحرين: شنت السلطات الأمنية في البلاد حملة عنيفة على بلدتي أبوصيبع والشاخورة أسفر عنها مداهمة عدد من منازل المواطنين، واعتقال 4 على الأقل.

وقالت حسابات مختصة في رصد الاعتقالات إن كلا من "الشاب علي عبدعلي، الشاب سيد سلام سيد يوسف، الشاب سيد أنور سيد عدنان، والشاب سيد فاضل سيد علي" اعتقلوا فجر اليوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول 2017 بعد مداهمة منازلهم بالقوة.

كما أفادت تقارير عن إعادة اعتقال الشاب محمود حسين الديواني من نقطة تفتيش بالمعامير، حيث أفرج عنه مؤخرا بعد قضائه 7 أعوام في السجن في قضية "حريق السكراب".