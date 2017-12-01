» أخبار
البحرين: اعتقال 4 مواطنين من أبوصيبع وخامس من المعامير
2017-12-01 - 2:32 م
مرآة البحرين: شنت السلطات الأمنية في البلاد حملة عنيفة على بلدتي أبوصيبع والشاخورة أسفر عنها مداهمة عدد من منازل المواطنين، واعتقال 4 على الأقل.
وقالت حسابات مختصة في رصد الاعتقالات إن كلا من "الشاب علي عبدعلي، الشاب سيد سلام سيد يوسف، الشاب سيد أنور سيد عدنان، والشاب سيد فاضل سيد علي" اعتقلوا فجر اليوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول 2017 بعد مداهمة منازلهم بالقوة.
كما أفادت تقارير عن إعادة اعتقال الشاب محمود حسين الديواني من نقطة تفتيش بالمعامير، حيث أفرج عنه مؤخرا بعد قضائه 7 أعوام في السجن في قضية "حريق السكراب".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-12-01أ ف ب: مجموعة حقوقية تعلن تدهور صحة رجل الدين البحريني آية الله عيسى قاسم
- 2017-12-01السجن 3 و10 سنوات لأربعة متهمين في بتفجير اسطوانة غاز في سترة
- 2017-12-01ترامب يعلن خلال لقائه سلمان بن حمد أن البحرين عقدت صفقات بـ 9 مليارات دولار مع بلاده
- 2017-12-01الآلاف يتظاهرون إدانةً لحرمان آية الله الشيخ عيسى قاسم من العلاج
- 2017-11-30منظمة ADHRB: على السّلطات البحرينية إعادة الجنسية للشّيخ عيسى قاسم وإسقاط جميع التّهم ضده
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus