السجن 3 و10 سنوات لأربعة متهمين في بتفجير اسطوانة غاز في سترة
2017-12-01 - 2:33 م
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 10 سنوات لاثنين من المتهمين بتفجير اسطوانة غاز في سيارة آسيوي سرقاها وآخران في منطقة سترة، وبالحبس 3 سنوات لشريكيهما لكونهما لم يتما الثامنة عشرة وقت وقوع الجريمة.
وتزعم السلطات أن "المتهمون الأربعة قد اتفقوا على إحداث تفجير باستخدام سلندر غاز، وتطورت الفكرة بأن يقوموا بسرقة سيارة ووضع السلندر داخلها وإشعال حريق فيها حتى يحدث الانفجار، وبالفعل خططوا لسرقة سيارة تابعة لعمال آسيويين يسكنون في منطقة واديان، حيث عثروا على سيارة قديمة تمكنوا من فتحها بمفتاح مصطنع وتحركوا (...) ووضعوا سلندر الغاز على الكرسي الخلفي، ثم سكبوا البترول داخل السيارة وخارجها، وأضرموا النار فيها، ثم لاذوا بالفرار، وبعد قليل انفجرت الاسطوانة واحترقت السيارة بالكامل".
وأسندت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى الثالث أنهم سرقوا وآخرين مجهولين السيارة المملوكة للمجني عليه باستخدام مفاتيح مصطنعة وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي. وأخذت المحكمة المتهمين الأول والثاني بقسط من الرأفة كونهما لم يتما الثامنة عشرة، وقضت بحبسهما 3 سنوات، فيما عاقبت الثالث والرابع بالسجن 10 سنوات.
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