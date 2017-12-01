أ ف ب: مجموعة حقوقية تعلن تدهور صحة رجل الدين البحريني آية الله عيسى قاسم

2017-12-01 - 2:38 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أعلنت مجموعة حقوقية بحرينية الخميس تدهور صحة رجل الدين البحريني البارز والشخصية القيادية في المعارضة آية الله عيسى قاسم، ما يعرض حياته للخطر.

وقال الشيخ ميثم سلمان من مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز حوار الأديان "أطلق نداء أن وضع آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطر"، مشيرا إلى تدهور وضعه الصحي.

وآية الله قاسم في أواخر السبعينات من عمره، وقد تزعم تظاهرات للمعارضة عام 2011، وهو موجود في الإقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع منذ أن أمرت محكمة عام 2016 بسحب جنسيته البحرينية بعد إدانته بتهم تشمل "خدمة مصالح أجنبية".

وأعلنت عائلته في وقت سابق هذا الأسبوع أن رجل الدين المسن بحاجة ماسة إلى العناية الطبية، لكن بحسب ما أفاد قريب قاسم لفرانس برس فإن السلطات أصرت على إرسال فريق طبي من اختيارها لمعالجته.

وأضاف سلمان خلال مؤتمر صحافي في بيروت "هل يعقل أن رجلا مسنا بلغ قرابة الثمانين من عمره محاصر يعاني من أمراض شديدة يحرم من حق العلاج مع الجهة المأمونة التي يثق بها؟".

ولم يتسن الحصول على رد من وزارة العدل البحرينية.

وقال سلمان "إننا أمام عملية قتل بطيء والمطلوب هو العلاج والحرية، وهو حق طبيعي أقرته القوانين وكذلك أقره الدستور".

وتحكم البحرين منذ 200 عام سلالة آل خليفة، وفي البلاد غالبية شيعية تشتكي منذ وقت طويل من التهميش السياسي.

وتشهد البحرين التي تقع بين العدوين اللدودين إيران والسعودية تظاهرات مستمرة منذ عام 2011 للمطالبة بحكومة منتخبة.

وتتهم السلطات البحرينية إيران بدعم المتظاهرين وسعيها للإطاحة بالحكومة، وهو ما تنفيه طهران بشدة.

وشددت السلطات في السنوات الست الأخيرة قبضتها على المعارضين وسجنت العشرات من علماء الدين والناشطين، كما حلت جمعيات معارضة.

وفيما لم يتم توضيح حالة قاسم، فإن معهد البحرين لحقوق الإنسان والديموقراطية ومقره لندن أفاد بأنه يعاني من ضغط الدم والسكري وأمراض القلب.

كما تم بحسب المعهد تشخيص إصابته بفتق يتطلب جراحة عاجلة.