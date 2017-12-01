السعودية تعترض ثاني صاروخ يطلق من اليمن في شهر

2017-12-01 - 2:44 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت قناة تلفزيون العربية إن السعودية أسقطت صاروخا باليستيا قرب مدينة خميس مشيط في جنوب غرب المملكة أطلقته جماعة الحوثي اليمنية المسلحة.

وهذه هي المرة الثانية التي يطلق فيها صاروخ باليستي من اليمن هذا الشهر بعد إسقاط صاروخ سابق قرب مطار الملك خالد على الأطراف الشمالية للعاصمة الرياض.

وأغلق تحالف تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن المنافذ الجوية والبرية والبحرية في تحرك يقول إنه يستهدف وقف تدفق الأسلحة الإيرانية على الحوثيين، الذين يسيطرون على أجزاء كثيرة من شمال اليمن. وأوقف الحصار واردات الغذاء لسبعة ملايين شخص على شفا المجاعة.

وذكرت قناة العربية المملوكة لسعوديين على حسابها على تويتر دون الخوض في التفاصيل "قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط".

وقال الحوثيون والفصائل المسلحة الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على وكالة أنباء سبأ التابعة لهم أنهم أطلقوا صاروخا باليستيا متوسط المدى "أصاب هدفه العسكري في السعودية بدقة". وسبق أن أطلقوا عشرات الصواريخ على الأراضي السعودية خلال الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام.

ونقلت وكالة سبأ عن مصدر عسكري قوله إن "تجربة الصاروخ كانت ناجحة وبداية جديدة لصواريخ محلية الصنع".

وتتهم السعودية وحلفاؤها، الذين يتلقون دعما لوجيستيا ومخابراتيا من الولايات المتحدة، الحوثيين بأنهم يعملون وكلاء لإيران.

وشن التحالف آلاف الضربات الجوية ضد الحوثيين الذين يسيطرون على أغلب المراكز السكانية الرئيسية بما فيها العاصمة صنعاء ومدينة وميناء الحديدة الاستراتيجي.

وأدى الصراع إلى واحد من أسوأ الأزمات الإنسانية وأودى بحياة ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص.