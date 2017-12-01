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مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة: يتعين رفع الحصار عن اليمن بالكامل
2017-12-01 - 2:47 م
مرآة البحرين (رويترز): قال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة يوم الجمعة إن على التحالف العسكري الذي تقوده السعودية رفع حصاره عن اليمن بالكامل، حيث يوجد هناك سبعة أو ثمانية ملايين شخص "على شفا مجاعة ".
وأضاف لوكوك "هذا الحصار رُفع جزئيا لكن ليس بالكامل. يتعين رفعه بالكامل لتجنب حدوث مأساة إنسانية فظيعة تشمل موت الملايين لم يشهد العالم مثيلا لها منذ عقود كثيرة".
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