الكويت تدعو قطر الى قمة مجلس التعاون الخليجي المرتقبة الأسبوع المقبل

2017-12-01 - 2:48 م

مرآة البحرين (أ ف ب): سلمت الكويت دعوة إلى قطر لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي المرتقبة في 5 و6 كانون الأول/ديسمبر، كما أفادت وكالة الانباء الكويتية الرسمية، وذلك رغم الأزمة غير المسبوقة في الخليج.

وقالت الوكالة إن أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني تسلم "رسالة خطية من أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح تتضمن دعوة للمشاركة في الدورة 38 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" المقررة في الكويت.

وأضافت "سلم الرسالة سفير دولة الكويت لدى قطر حفيظ العجمي خلال استقبال الشيخ تميم له اليوم الخميس".

وقطعت المملكة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر في الخامس من حزيران/يونيو العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم وتمويل "الإرهاب" وهو ما تنفيه الدوحة.

واتخذت هذه الدول إجراءات عقابية بحق قطر بينها إغلاق المنفذ البري مع السعودية والمجالات الجوية أمام طائراتها، قبل أن تتقدم بمجموعة من الشروط لرفع هذه العقوبات وبينها إغلاق قناة "الجزيرة" القطرية وطرد شخصيات مرتبطة بحركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين من الإمارة.

ويضم مجلس التعاون الخليجي الذي أنشىء عام 1981 السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر.