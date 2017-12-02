رابطة الصحافة تقول إن الظهور على القنوات التلفزيونية بات جريمة في البحرين

2017-12-02 - 2:18 ص

مرآة البحرين: قالت رابطة الصحافة البحرينية الجمعة (1 ديسمبر/ كانون الأول 2017) إن الظهور عبر القنوات التلفزيونية في البحرين جريمة تلاحق السلطات مرتكبيها.

الرابطة أشارت في بيان إلى تأييد محكمة الاستئناف (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) حكما بسجن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب لمدة عامين بعد إدانته على خلفية حديثه عبر قناة تلفزيونية.

وبحسب ملف الدعوى فإن رجب قد قال في مقابلة تلفزيونية إن "الصّحافيين والمنظمات غير الحكومية محرومون من الدّخول إلى البحرين".

وأكدت الرابطة إن ما قاله رجب تؤكده العديد من الوقائع على الأرض، فقد منعت البحرين العديد من الصحافيين الأجانب من دخول البلاد، بينما رفضت وزارة الإعلام تجديد رخص عمل عدد من مراسلي وكالات الأنباء العالمية.

وأضافت "لم يعد بإمكان البحرينيين، مع سلسلة الإجراءات القاسية التي اتخذتها السلطات، المجاهرة بآرائهم فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاجتماعية التي تشغل الرأي العام في البلاد".

ولفتت إلى إعلان أمين عام جمعية الوحدوي حسن المرزوق، الخميس 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنه لن يظهر على التلفزيون، وقال عبر حسابه على تويتر "أعتذر أشد الإعتذار لقناة اللؤلؤة البحرينية ولجميع القنوات التي تطلب استضافتي! الحرية في بلدي البحرين انجلت كما انجلاء السحاب!".

ورجحت الرابطة أنه (المرزوق) تعرض لضغوط دفعته إلى التوقف عن التعليق على الأوضاع المحلية عبر التلفزيون.

وسبق أن أفاد المحامي إبراهيم سرحان أنه تعرض مايو/ أيار الماضي إلى التعذيب بسبب ظهوره على قناة تلفزيونية للحديث عن آخر التطورات التي تشهدها البلاد.

وكشف سرحان في إفادة خطية أن الضابط الذي قام بركله وتعذيبه سأله تحديدا "لماذا تشارك في قنوات تلفزيونية خارجية؟".