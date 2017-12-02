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ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف البحرين إلى "‭B+‬" وترفع نظرتها إلى مستقرة

2017-12-02 - 3:09 م

مرآة البحرين (رويترز): خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للديون السيادية البحرينية إلى "‭‭B+‬‬" من "‭‭BB-‬‬" ورفعت نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة إنها خفضت تصنيف البحرين إلى "‭‭B+‬‬" بسبب الضعف الشديد في السيولة الخارجية مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما خفضت تصنيفها الائتماني للديون السيادية البحرينية الطويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية إلى "‭‭B+‬‬" من "‭‭BB-‬‬".

يعكس التخفيض النظرة للمخاطر المتعلقة بمستويات احتياطيات العملات الدولية المنخفضة لدى البنك المركزي وزيادة التقلبات.

 

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