2017-12-02 - 3:09 م

مرآة البحرين (رويترز): خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للديون السيادية البحرينية إلى "‭‭B+‬‬" من "‭‭BB-‬‬" ورفعت نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة إنها خفضت تصنيف البحرين إلى "‭‭B+‬‬" بسبب الضعف الشديد في السيولة الخارجية مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما خفضت تصنيفها الائتماني للديون السيادية البحرينية الطويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية إلى "‭‭B+‬‬" من "‭‭BB-‬‬".

يعكس التخفيض النظرة للمخاطر المتعلقة بمستويات احتياطيات العملات الدولية المنخفضة لدى البنك المركزي وزيادة التقلبات.