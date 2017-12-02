كونسورتيوم بقيادة تكنيب إف.إم.سي يتولى توسعة مصفاة نفط في البحرين بقيمة 4.2 مليار دولار

2017-12-02 - 3:11 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت مصادر مطلعة لرويترز يوم الجمعة إن شركة نفط البحرين (بابكو) التي تديرها الدولة أرست عقدا لتوسعة مصفاة النفط الوحيدة في البحرين على كونسورتيوم تقوده تكنيب إف.إم.سي ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد النبأ متحدث باسم سامسونج للهندسة الكورية الجنوبية وهي عضو في الكونسورتيوم.

وقالت سامسونج للهندسة في بيان إن الكونسورتيوم تلقى خطاب الترسية من بابكو في الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني لتنفيذ المشروع بعقد قيمته الإجماليه 4.2 مليار دولار.

وتخطط البحرين منذ وقت طويل لتوسعة المصفاة، بتكلفة قد تصل إلى خمسة مليارات دولار وفقا لتقديرات مسؤولين.

كانت مصادر في القطاع قالت لرويترز في أغسطس آب إن بابكو أجرت مزيدا من المحادثات مع الكونسورتيوم الذي قدم أقل عرض.

ويضم الكونسورتيوم أيضا تكنيكاس ريونيداس الإسبانية.

ولم ترد بابكو وتكنيب إف.إم.سي على طلب للتعقيب حتى الآن. وامتنعت تكنيكاس ريونيداس عن التعليق.

كان وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة قال إن توقيع العقد سيكون قبل نهاية العام.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة 267 ألف برميل يوميا لكن برنامج تحديث بابكو يهدف إلى زيادة طاقتها إلى 360 ألف برميل يوميا عبر إضافة واستبدال بعض الوحدات.

وتعتمد البحرين في الغالبية العظمي من نفطها على الإنتاج من حقل أبو صفا الذي تتقاسمه مع السعودية.

ومن المنتظر أن يحل خط أنابيب جديد محل خط متقادم تبلغ طاقته 230 ألف برميل يوميا مما يسمح للمصفاة بتكرير المزيد من النفط بعد التوسعة.

وتتولى بابكو المملوكة بالكامل لحكومة البحرين عمليات التكرير والتوزيع والبيع والتصدير للنفط الخام والمنتجات المكررة.