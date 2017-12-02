تأييد السجن 3 سنوات لمتهم بالتجمهر في رأس الرمان

2017-12-02 - 3:16 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا السادسة بتأييد السجن 3 سنوات لمتهم بالتجمهر في الرأس الرمان.

واتهمت السلطات المتهم وآخرين بالتجمهر وإحراق سيارتين عن طريق رمي زجاجات المولوتوف، حيث ثضت بسجن اثنين لثلاثة أعوام والثالث لخمسة أعوام مع إلزامهم بدفع مبلغ 519 دينارا قيمة التلفيات.

وتزعم السلطات أن المتهمين تجمهروا مع آخرين في منطقة رأس الرمان بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، وقاموا برمي زجاجات المولوتوف على دوريات الشرطة المتمركزة ما أسفر عن تعرض سيارة للحرق بنسبة 15 بالمئة وأخرى تعرضت لتلفيات، ما أدى لتعطيل حركة سير المركبات العامة في الطريق، فيما تدعي الأجهزة الأمنية أنها توصلت للمتهمين عن طريق "التحريات".