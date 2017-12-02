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اعتقال 3 مواطنين فجر اليوم

2017-12-02 - 3:41 م

مرآة البحرين (خاص): واصلت السلطات الأمنية حملتها المكثفة ضد المواطنين، وأسفرت مداهماتها لمنازل المواطنين لاعتقال 3 على الأقل.

وقالت حسابات متخصصة في رصد الاعتقالات إن كلا من "الشاب محمد المؤذن، والشاب محمد جعفر" اعتقلوا فجر اليوم السبت 2 ديسمبر/كانون الأول 2017 بعد مداهمة منازلهم بالقوة في بلدة الديه.

كما أفادت تقارير عن اعتقال الشاب حسين علي حسن بعد مداهمة منزل والده في بلدة المعامير فجر اليوم السبت أيضا.

 

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