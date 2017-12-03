منتدى البحرين رصد 64 مسيرة في 38 منطقة خلال 4 أيام للمطالبة بتمكين آية الله قاسم من العلاج
2017-12-03 - 3:03 م
مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّه تمكن من رصد 64 احتجاجا سلميا في 38 منطقة للتنديد بالإجراءات الحكومية التي تنتهك الحق في العلاج للزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وأوضح بيان صادر عن المنتدى إن المسيرات التي تم رصدها خرجت في الفترة 27 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مشيرا إلى أن 12 مسيرة منها تعرضت للقمع المفرط في كل من "الدراز (2)، المعامير (2)، كرباباد (1)، سترة (3)، السنابس (1)، الديه (2)، بني جمرة (1)".
ولفت المنتدى إلى أنّ يوم الخميس 30 نوفمبر/تشرين الثاني شهد خروج المسيرات السلمية في 38 منطقة بحرينية هي: باربار، السهلة الشمالية، سلماباد، سار، الدراز، أبوصيبع والشاخورة، النبيه صالح، صدد، الهملة، كرانة، المصلى وإسكان جدحفص، أبوقوة، البلاد القديم، كرباباد، شهركان، كرزكان، السنابس، سترة، بوري، السهلة الجنوبية، المرخ، القدم، عالي، دمستان، الديه، الجفير، توبلي، المقشع، مقابة، المعامير، المنامة، سماهيج، النعيم، المالكية، الدير، بني جمرة، مشيرا إلى قمع 6 منهم على يد قوات الأمن.
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