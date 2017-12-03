نائب: الحكومة تعمل على مشروع قانون يرفع سن التقاعد لـ 65 ويلغي «التقاعد المبكر»

2017-12-03 - 4:02 م

مرآة البحرين: قال جمال بوحسن، عضو مجلس النواب أن الحكومة تعمل على مشروع قانون جديد للتقاعد، يتضمن إلغاء التقاعد المبكر، ورفع سن التقاعد إلى 65 عاما.

وقالت صحيفة الأيام إن التقاعد المبكر وفق القانون الجديد "سيكون مسموحا به في حالة واحدة فقط، وهي إثبات العجز عن العمل بتقرير طبي مصدق من وزارة الصحة"

ووفق بوحسن فإن القانون لا يزال لدى هيئة الإفتاء والتشريع، وبعد الانتهاء منه سيذهب إلى اللجنة الوزارية ثم مجلس الوزراء الذي يقرر بدوره إحالة المشروع إلى مجلس النواب.

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للصحة دعا في تصريحات صحفية إلى رفع سن التقاعد وإجراء "تغييرات شاملة وجذرية" في قانون التقاعد الحالي.