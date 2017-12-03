البحرين: حملة أمنية واسعة في قرية الدير تسفر عن اعتقال 5 مواطنين على الأقل

2017-12-03 - 4:07 م

مرآة البحرين: شنت قوات تابعة للداخلية حملة أمنية واسعة داهمت خلالها عددا من منازل المواطنين في قرية الدير بمحافظة المحرق، أسفر عنها اعتقال 5 مواطنين على الأقل.

ووفق حسابات متخصصة في متابعة المداهمات ونصب نقاط التفتيش، فإن قوات الأمن اعتقلت فجر اليوم (الأحد 3 ديسمبر/كانون الأول 2017) كلا من "الشاب صالح علي صالح، الشاب محمد جهاد، الشاب رضا عادل الحمر، الشاب حسين محمد السنابسي والشاب حسين عبدالله خليفة" بعد مداهمات مكثقة لمنازل المواطنين في قرية الدير.

ولم تتضح بعد أسباب الحملة الأمنية، أو طبيعة التهم التي ستوجه للمعتقلين.