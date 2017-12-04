وزير خارجية الكويت يؤكد استعداد بلاده لاستضافة القمة الخليجية

اعلام دول مجلس التعاون الخليجي ترفرف في الكويت في الثالث من كانون الاول/ديسمبر 2017

2017-12-04 - 8:09 ص

مرآة البحرين (أ ف ب): أكد وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الاحد استعداد بلاده لاستضافة القمة الخليجية السنوية ال 38 لدول مجلس التعاون الخليجي رغم الازمة التي تهز المنطقة منذ ستة اشهر.

وقال الوزير في تصريحات صحافية ان الكويت "تفتح قلبها وذراعيها لاستقبال القادة (الخليجيين) يومي الثلاثاء والأربعاء".

واضاف ان اجتماعا لوزراء خارجية الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي سيعقد الاثنين في الكويت تمهيدا للقمة.

وتشهد المنطقة منذ الخامس من حزيران/يونيو ازمة اثر قطع السعودية ومصر والامارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرض حظر عليها بتهمة دعم مجموعات اسلامية متطرفة، الامر الذي تنفيه الدوحة. كما اتهمت الدول المقاطعة قطر بالتقارب مع ايران الخصم الاقليمي للسعودية.

وتعتبر الدوحة ان خصومها يسعون الى وضع سياستها الخارجية "تحت وصايتهم". وتستمر منذ ذلك الحين حالة من التوتر الدبلوماسي الشديد بين اطراف الازمة.

ويضم مجلس التعاون الخليجي الذي تاسس في 1981، السعودية والامارات والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين.