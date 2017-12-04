وزير الخارجية: أمير قطر سيحضر قمة دول مجلس التعاون الخليجي

2017-12-04 - 8:13 ص

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الخارجية القطري يوم الأحد للصحفيين إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر سيحضر القمة السنوية لزعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تعقد في الكويت في الخامس والسادس من ديسمبر كانون الأول الجاري برغم الخلاف الدبلوماسي العميق داخل المجموعة.

وقال وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في كلمة إنه سيحضر الاجتماع الوزاري الذي يعقد يوم الاثنين وإن الأمير سيحضر القمة.

وثارت شكوك بشأن قمة العام الحالي بسبب تصدع العلاقات بين السعودية والبحرين والإمارات من جانب وقطر من جانب آخر.

ولم يرد أي تعليق حتى الآن من باقي دول الخليج بشأن هذا الإعلان من جانب قطر.

وبدأت الأزمة في يونيو حزيران الماضي وتركزت على اتهامات وجهتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وقطعت البلدان الأربعة العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة في خطوة تقول قطر إنها تفرض عقابا جماعيا على شعبها بينها يصفها معارضوها بأنها رد فعل مشروع على سياساتها.

وتقول قطر إن البلدان الأربعة تحاول إجبارها على تبني السياسات الخارجية التي تنتهجها.