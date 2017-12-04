رجل أعمال بحريني يقول إن كلفة الفساد في الأجهزة الحكومية بلغت 50 مليار دولار

رئيس الحكومة خليفة بن سلمان يتسلم النسخة الثالثة عشر من تقرير ديوان الرقابة أمس الأحد (3 ديسمبر/ كانون الأول 2017)

2017-12-04 - 8:29 ص

مرآة البحرين: قدّر رجل أعمال بحريني كلفة الفساد في الأجهزة الحكومية بنحو 50 مليار دولار، وذلك في أعقاب صدور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يكشف سنويا عن التجاوزات في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.

وقال المصزفي خالد جناحي "في البحرين يتابع الجميع ومنذ سنوات تقارير ديوان الرقابة المالية، وبالطبع هناك مخالفات قد لا يستطيع التقرير رصدها بشكل صريح".

وقدر المبالغ التي ستعود على خزينة الدولة في حال اتخذت إجراءات بنحو 50 مليار دولار.

ويكشف التقرير سنويا عن تجاوزات الأجهزة الحكومية إلا أن الحكومة، التي يترأسها خليفة بن سلمان المتهم بالفساد أيضا، لم تباشر في محاسبة أي من المتورطين.