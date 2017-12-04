» أخبار
رجل أعمال بحريني يقول إن كلفة الفساد في الأجهزة الحكومية بلغت 50 مليار دولار
رئيس الحكومة خليفة بن سلمان يتسلم النسخة الثالثة عشر من تقرير ديوان الرقابة أمس الأحد (3 ديسمبر/ كانون الأول 2017)
2017-12-04 - 8:29 ص
مرآة البحرين: قدّر رجل أعمال بحريني كلفة الفساد في الأجهزة الحكومية بنحو 50 مليار دولار، وذلك في أعقاب صدور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يكشف سنويا عن التجاوزات في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.
وقال المصزفي خالد جناحي "في البحرين يتابع الجميع ومنذ سنوات تقارير ديوان الرقابة المالية، وبالطبع هناك مخالفات قد لا يستطيع التقرير رصدها بشكل صريح".
وقدر المبالغ التي ستعود على خزينة الدولة في حال اتخذت إجراءات بنحو 50 مليار دولار.
ويكشف التقرير سنويا عن تجاوزات الأجهزة الحكومية إلا أن الحكومة، التي يترأسها خليفة بن سلمان المتهم بالفساد أيضا، لم تباشر في محاسبة أي من المتورطين.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-12-03البحرين: حملة أمنية واسعة في قرية الدير تسفر عن اعتقال 5 مواطنين على الأقل
- 2017-12-03نائب: الحكومة تعمل على مشروع قانون يرفع سن التقاعد لـ 65 ويلغي «التقاعد المبكر»
- 2017-12-03منتدى البحرين رصد 64 مسيرة في 38 منطقة خلال 4 أيام للمطالبة بتمكين آية الله قاسم من العلاج
- 2017-12-03الوفاق تطالب بتمكين آية الله قاسم من العلاج وتقول إن بيان وزارة الصحة كشف عن "خصومة واضحة"
- 2017-12-02اعتقال 3 مواطنين فجر اليوم
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus