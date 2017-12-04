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الوفاق: نقل آية الله قاسم للمستشفى من قبل عائلته
2017-12-04 - 9:50 ص
مرآة البحرين: أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات المعارضة في البلاد، إن الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، تم نقله للمستشفى صباح اليوم.
وأوضح بيان مقتضب صادر عن الوفاق إن آية الله قاسم تم نقله للمستشفى "من قبل عائلته"، في حوالي الساعة 9 من صباح اليوم الإثنين 4 ديسمبر/كانون الثاني 2017.
ولم يتطرق البيان إلى المستشفى الذي نقل له قاسم، أو تفاصيل أخرى.
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