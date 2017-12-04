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بلدية الجنوبية تفرض رسوما بقيمة 50 دينارا للمتخلفين عن تحديث بياناتهم
2017-12-04 - 10:19 ص
مرآة البحرين: فرضت بلدية المحافظة الجنوبية رسوما بقيمة 50 دينارا، لأهالي المنطقة الجنوبية في حال تخلفهم عن تحديث بياناتهم بعد 10 أيام من تاريخ استلام الإشعار، وذلك ابتداء من مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.
وطلبت بلدية المنطقة الجنوبية تزويدها بنسخ من الملكية في حال تملك عقار، وعقود الإيجار، ونسخة من السجل التجاري، ونسخة من البطاقة الشخصية.
ودعت البلدية أهالي الجنوبية إلى التجاوب مع طلب تحديث البيانات بأسرع وقت ممكن، وذلك بالحضور إلى مكتب 11 بمبنى البلدية، أو تكليف من ينوب عنهم، كما خصصت رقما للاستفسار والتواصل.
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