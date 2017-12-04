الشورى يوافق على اقتطاع دولارين لصندوق الأجيال من كل برميل نفط يتجاوز سعره 80 دولارا

2017-12-04 - 10:36 ص

مرآة البحرين: وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مقترح بقانون ينص على اقتطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يبلغ سعره من 40 دولارا حتى 80 دولارا، ويقتطع دولاران اثنان من سعر كل برميل نفط خام يزيد على ذلك.

وجاء في مبررات المقترح أنه يأتي انطلاقا من الحرص على زيادة التوفير للأجيال القادمة كلما زادت أسعار المورد الطبيعي الأساسي للدولة حاليا، خاصة أنه مورد متوقع النضوب في المستقبل.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لصندوق احتياطي الأجيال إبراهيم محمد ابل انه ومنذ 2012 بدأ مجلس ادارة الاحتياطي بالاستثمار خارج البحرين، ومنذ 2014 تنوعت الاستثمارات من الناحية الجغرافية.