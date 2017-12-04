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الجوازات تدعو القطريين المقيمين في البحرين إلى تصحيح أوضاعهم القانونية
2017-12-04 - 10:38 ص
مرآة البحرين: دعت الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية، القطريين المقيمين في البحرين إلى تصحيح أوضاعهم، وذلك بعد فرض تأشيرة دخول «فيزا» على مواطني قطر لدخول البحرين.
وقال وكيل الداخلية لشؤون الجنسية والجوزات والإقامة أنه يتعين على الراغبين بزيارة البحرين من القطريين والأجانب المقيمين في قطر "التقدم بطلباتهم للحصول على التأشيرة من خلال الموقع الإلكتروني: www.evisa.gov.bh، وفق الشروط والأحكام المطبقة في هذا الشأن، إذ يتم النظر في الحالات الخاصة لتلك الطلبات من خلال اللجنة المعنية".
وأضاف أنه "يتعين على القطريين المقيمين في البحرين مراجعة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لتصحيح أوضاعهم القانونية وفق أنظمة الإقامة المعمول بها في المملكة؛ وذلك تجنبًا لأي مخالفات ومساءلات قانونية".
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