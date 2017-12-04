السجن سنتين و3 سنوات لسبعة متهمين بالتجمهر في البلاد القديم

2017-12-04 - 10:40 ص

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بسجن خمسة متهمين لمدة 3 سنين، وحبس آخران لمدة سنتين فقط؛ وذلك لاتهامهم بالتجمهر وحرق الإطارات في البلاد القديم.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2016:

أولاً: أشعلوا وآخرين مجهولين عمدًا حريقًا في الإطارات المبينة الوصف بالأوراق والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

ثالثًا: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال "زجاجات مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر.