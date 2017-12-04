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السجن سنتين و3 سنوات لسبعة متهمين بالتجمهر في البلاد القديم
2017-12-04 - 10:40 ص
مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بسجن خمسة متهمين لمدة 3 سنين، وحبس آخران لمدة سنتين فقط؛ وذلك لاتهامهم بالتجمهر وحرق الإطارات في البلاد القديم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2016:
أولاً: أشعلوا وآخرين مجهولين عمدًا حريقًا في الإطارات المبينة الوصف بالأوراق والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
ثانيًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.
ثالثًا: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال "زجاجات مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر.
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