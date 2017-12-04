الاستئناف: السجن 3 سنوات لستة متهمين بالتجمهر في بوري

2017-12-04 - 10:41 ص

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا السادسة بسجن 6 متهمين 3 سنوات بدلا من 5 سنوات في قضية تجمهر وحرق إطارات في منطقة بوري.

وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن 8 متهمين لمدة 5 سنوات، وخمسة آخرين لمدة سنتين، عما أسند إليهم من اتهامات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 4 ديسمبر/كانون الأول 2015:

أولاً: أشعلوا وآخرين مجهولين حريقًا في الإطارات والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

ثالثًا: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال بغرض استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.