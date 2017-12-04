» أخبار

الاستئناف: السجن 3 سنوات لستة متهمين بالتجمهر في بوري

2017-12-04 - 10:41 ص

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا السادسة بسجن 6 متهمين 3 سنوات بدلا من 5 سنوات في قضية تجمهر وحرق إطارات في منطقة بوري.

وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن 8 متهمين لمدة 5 سنوات، وخمسة آخرين لمدة سنتين، عما أسند إليهم من اتهامات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 4 ديسمبر/كانون الأول 2015:

أولاً: أشعلوا وآخرين مجهولين حريقًا في الإطارات والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

ثالثًا: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال بغرض استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

 

اقرأ أيضا
المزيد...
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus