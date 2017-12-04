الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى إنهاء الهجمات الجوية والبرية في اليمن

2017-12-04 - 10:52 ص

مرآة البحرين (رويترز): حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش يوم الأحد الأطراف المتحاربة في اليمن على وقف جميع الهجمات البرية والجوية ودعا إلى استئناف جميع الواردات التجارية إلى البلاد لأن "ملايين الأطفال والنساء والرجال يواجهون خطر المجاعة والمرض والموت بأعداد كبيرة".

وقالت وسائل إعلام محلية يوم الأحد إن التحالف بقيادة السعودية نفذ ضربات جوية ليلا على العاصمة اليمنية صنعاء بهدف دعم أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في قتالهم ضد الحوثيين.

يأتي ذلك بعد أن أشار صالح إلى إنهاء تحالف أنصاره مع الحوثيين المدعومين من إيران في خطوة قد تمهد الطريق أمام إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام.