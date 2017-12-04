صورة لحسابين مختلفين على تويتر باسم فيصل الزيرة أحدهم أنشئ الاثنين (4 ديسمبر/ كانون اأول 2017)

2017-12-04 - 11:45 م

مرآة البحرين: تسود شكوك بشأن مدى صحّة حساب على موقع "تويتر" مسجّل باسم رئيس مستشفى البحرين الدولي د. فيصل الزيرة ويقوم بنشر تغريدات متواصلة منذ ثمانيّ ساعات تتطرق إلى الحالة الصحية لآية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم الذي نقل إلى المستشفى اليوم.

وأنشيء الحساب @FaysalsZeerah خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري 2017 ونشر أولى تغريداته اليوم الاثنين بهدف "المشاركة بأمانة الوضع الصحي لفضيلة الشيخ عيسى قاسم مع جمهوره الواسع" كما ذكر منشئ الحساب في أولى تغريداته.

ولدى التدقيق في الحساب يتبين أنه يختلف عن الحساب الأصلي @FaysalZeerah لرئيس المستشفى الدولي المسجل باسمه منذ فبراير/ شباط 2011 عبر إضافة الحرف "S" إلى الاسم المعرّف له.

ولا يمكن الجزم بالهوية الحقيقية لمنشيء الحساب؛ لكن معارضين شككوا في اللغة المستخدمة في تغريداته وما إذا كانت تعود إلى الزيرة فعلاً.

إذ قال رداً على طلب أحد المعلقين على الحساب بتسجيل فيديو لإثبات هويته "حاضر طال عمرك بالخدمة بكرة الصباح إن شاء الله لأني الآن لابس بيجامة (...) والليل متأخر" على حد ما ورد في الحساب.

في سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الصحة البحرينية في بيان اليوم الاثنين بأنه "قد تم اليوم نقل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم إلى مستشفى البحرين الدولي لغرض العلاج واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة"، مشيرة إلى أن "رعايته الصحية مكفولة له حتى لو تطلب الأمر استدعاء أطباء من خارج المملكة لمتابعة حالته" على ما جاء في بيان أصدرته.



