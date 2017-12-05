الجوازات تقول إن تأشيرات دخول القطريين للبحرين يترتب عليها بعض التأخير
2017-12-05 - 1:56 م
مرآة البحرين: قالت الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة إن إصدار التأشيرات (الفيزا) للمواطنين القطريين والأجانب المقيمين في الدوحة سيترتب عليها بعض التأخير، موضحة أن ذلك من شأنه "التأثير على تنقل عائلات ذات امتداد بين البحرين وقطر".
وفي تصريح صحفي أوضح الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة أن هذه الإجراءات "تأتي في إطار الحفاظ على مقتضيات الأمن الوطني واتخاذ كل ما يلزم لمواجهة أي تهديد يمس أمن واستقرار المملكة"
وأوضح "خاصة في ظل تقوية التعاون والتنسيق بين قطر وإيران وإعطائه أولوية على حساب التزام قطر الدفاعي والأمني مع دول المجلس ، بالإضافة إلى قيام دولة قطر بتجنيس عدد من المواطنين البحرينيين من بينهم عسكريون، الأمر الذي أحدث تأثيرات سلبية ، خاصة على امتداد العلاقات الاجتماعية بين العائلات البحرينية والقطرية ، وقيام قطر بتسهيل دخول جنسيات وإعفائهم من تأشيرات الدخول عن طريق المنافذ لدول تمثل تهديداً للأمن الوطني البحريني" على حد قوله.
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