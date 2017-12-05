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تخفيف عقوبة بحرينية حاولت إدخال المخدرات لشقيقها المحبوس في سجن جو
2017-12-05 - 1:58 م
مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا بحبس بحرينية حاولت إدخال المخدرات إلى شقيقها المحبوس بسجن جو، ستة أشهر بدلا من سنة وأيدت ماعدا ذلك.
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهمة وشقيقها سنة وغرامة ألف دينار لكل منهما.
وكان بلاغ قد ورد من إدارة مكافحة المخدرات بأنه في 2 مارس/آذار 2016 أثناء فترة الزيارة بمركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو، كشف أمر فتاة بحرينية حاولت تسليم مواد مخدرة لشقيقها النزيل في السجن.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة الأولى بأنها قدمت مادة الحشيش المخدرة ومؤثرا عقليا لتسهيل تعاطيها لشقيقها، وذلك بمبنى إدارة الإصلاح والتأهيل، ثانيا أدخلت أشياء مخالفة للقوانين لإدارة الإصلاح والتأهيل.
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