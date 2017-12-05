الجنوبية تتراجع عن فرض 50 دينارا على المتخلفين عن تحديث بياناتهم وتقول إن الرسوم ستحدد لاحقا

2017-12-05 - 2:02 م

مرآة البحرين: بعث قسم الإيرادات ببلدية المنطقة الجنوبية رسائل إلكترونية لأهالي المحافظة، أكدت من خلالها أنه لن يتم احتساب رسوم لعدم المتجاوبين مع قرار تحديث البيانات.

وقالت بلدية الجنوبية في الرسائل التي أرسلت لقاطني المحافظة «نشكر لكم تجاوبكم ومراجعتكم بلدية المنطقة الجنوبية بخصوص تحديث البيانات، وتخفيفا عليكم يمكنكم استكمال التحديث عبر ارسال نسخة من البطاقة الشخصية الى عنوان بريد إلكتروني تم إدراجه في الرسالة»، مشيرة إلى أن المختص سوف يقوم بإفادتكم بالمستندات المطلوبة.

وأكدت بلدية الجنوبية بأنه لن يتم احتساب الرسوم المذكورة في الإشعار والبالغة خمسين دينار ولكن سيتم مراجعة المستندات المرسلة من المراجعين ودراستها وتحديد الرسم الصحيح ثم الاتصال بالمراجع لإفادته بالرسم.

وأضافت «لن يتم الالتزام بالفترة المذكورة في الإشعار حيث يمكنكم إرسال المستندات في أي وقت».

وذيلت بلدية الجنوبية رسالتها الإلكترونية بعبارة «نعتذر عن أي إزعاج قد سببه الإشعار المرسل مسبقا، ونحن دائما في خدمة المواطن والمقيم في مملكة البحرين وتسهيل الأمور لهم».