وزراء خارجية دول الخليج ينهون أول اجتماع لهم منذ أزمة قطر دون تصريحات

2017-12-05 - 2:16 م

مرآة البحرين (رويترز): أنهى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم في الكويت يوم الاثنين وهو الأول منذ اندلاع أزمة قطر في يونيو حزيران.

وغادر الوزراء قاعة الاجتماع رافضين الحديث عما دار خلاله بينما وعد وزير خارجية الكويت صباح الخالد الصباح بمؤتمر صحفي دون أن يحدد موعده.

وكان الاجتماع يهدف إلى التحضير لقمة دول مجلس التعاون التي تبدأ أعمالها يوم الثلاثاء وتستمر يومين وهي الأولى منذ اندلاع أزمة قطر مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وتضطلع الكويت بدور الوساطة بين الفرقاء الخليجيين منذ اندلاع الأزمة في الخامس من يونيو حزيران. وقام أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بعدد من الرحلات لحل الأزمة دون أن تسفر هذه التحركات عن انفراجة بين المتخاصمين.

وحتى الآن لم يتم تأكيد حضور زعماء دول المجلس للاجتماع الذي تستضيفه الكويت. لكن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال يوم الأحد إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيشارك في القمة الخليجية.

وطبقا لجدول غير رسمي للاجتماعات فمن المقرر أن يصل هؤلاء القادة ظهر الثلاثاء حيث تفتتح القمة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت الكويت.

وبالإضافة إلى وزيري خارجية الكويت وقطر شارك في اجتماع الاثنين الذي عقد في قصر بيان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في عمان يوسف بن علوي ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش ومساعد وزير خارجية البحرين عبدالله بن فيصل الدوسري.