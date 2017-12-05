الإمارات تعلن تشكيل لجنة للتعاون العسكري مع السعودية

2017-12-05 - 4:03 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أعلنت الإمارات تشكيل "لجنة للتعاون" العسكري والاقتصادي مع السعودية وذلك قبل ساعات على قمة لدول الخليج في الكويت الثلاثاء.

وجاء في مرسوم أعلنه رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان أن اللجنة ستكون مكلفة "التعاون والتنسيق" بين البلدين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

كما ستكلف التنسيق المشترك في "المجالات التي تقتضيها مصلحة البلدين"، بحسب المرسوم الذي نشرته الصحف المحلية الثلاثاء.

ويترأس اللجنة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.

والإمارات عضو في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يشن عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن.

ويأتي إعلان اللجنة قبل انطلاق أعمال قمة لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت. يشهد المجلس أسوأ أزمة داخلية فيه منذ تشكيله في العام 1981. ويضم المجلس السعودية والبحرين والإمارات والكويت وقطر وعمان.

في 5 حزيران/يونيو، أعلنت السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطع علاقاتها مع قطر وفرض حظر عليها بتهمة دعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي تنفيه الدوحة. كما اتهمت الدول المقاطعة قطر بالتقارب مع إيران الخصم الإقليمي للسعودية.

وباءت كل المحاولات لحل الأزمة مع الدوحة بما فيها تلك التي قامت بها الكويت بالفشل.

وأكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مشاركته في القمة. بينما لم يعرف على أي مستوى ستكون مشاركات الدول الأخرى.