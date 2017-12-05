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رئيس الوزراء اللبناني يعدل عن استقالته مع توصل كل الأطراف إلى اتفاق
2017-12-05 - 4:38 م
مرآة البحرين (رويترز): عدل تراجع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم الثلاثاء عن استقالته وقال إن كل أعضاء الحكومة وافقوا على النأي بالنفس عن الصراعات في الدول العربية.
وقالت الحكومة اللبنانية في بيان تلاه الحريري "يشكر مجلس الوزراء رئيسه (الحريري) على موقفه وعودته عن الاستقالة".
وأضاف أن المجلس قرر "التزام الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها النأي بنفسها عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب وعن الشؤون الداخلية للدول العربية حفاظا على علاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع أشقائه العرب".
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