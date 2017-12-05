غياب شبه جماعي لزعماء دول الخليج عن أول قمة منذ تفجر أزمة قطر

2017-12-05 - 4:39 م

مرآة البحرين (رويترز): تنطلق قمة دول مجلس التعاون الخليجي الثامنة والثلاثين في الكويت مساء الثلاثاء وسط غياب شبه جماعي لزعماء دول الخليج عن أول مؤتمر قمة منذ اندلاع أزمة قطر، بينما وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في اللقاء.

وتأكد غياب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وسلطان عمان قابوس بن سعيد وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن القمة. وذكرت وسائل إعلام أن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش سيرأس وفد بلاده في القمة الخليجية.

وتضطلع الكويت بدور الوساطة بين الفرقاء الخليجيين منذ اندلاع الأزمة في الخامس من يونيو/حزيران. وقام أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح بعدد من الرحلات لحل الأزمة دون أن تسفر هذه التحركات عن انفراجة بين المتخاصمين.

وقال مصدران دبلوماسيان إن الكويت ستحاول مجددا استخدام القمة لحل النزاع.

ورفض وزراء خارجية الدول الست الذين اجتمعوا يوم الاثنين للتحضير للقمة الإدلاء بأي تصريحات عما دار خلال اجتماعهم بينما وعد وزير خارجية الكويت صباح الخالد الصباح بمؤتمر صحفي دون أن يحدد موعده.

وفي تطور قد يلقي بظلاله على القمة الخليجية قالت الإمارات إنها تريد تشكيل لجنة مشتركة مع السعودية في القضايا الاقتصادية والسياسية والعسكرية تهدف لتعزيز العلاقات بعدما أحدث الخلاف مع قطر شقاقا داخل صفوف دول المجلس.