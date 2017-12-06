العراق يعارض اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل

2017-12-06 - 7:13 ص

مرآة البحرين (رويترز): قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الثلاثاء إن العراق يعارض اعتزام الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى هناك محذرا من أن قرارا كهذا سيؤثر سلبا على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء أنه يعتزم نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، بما يمثل تحولا عن سياسة انتهجتها الولايات المتحدة لعشرات السنين بأن وضع القدس يجب أن يُحدد من خلال مفاوضات مع الفلسطينيين.

وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان "الحكومة العراقية تلقت ببالغ القلق هذه الأنباء وإنها تحذر من تداعيات هذا القرار على استقرار المنطقة والعالم".

وانضم العبادي وحكومته إلى سلسلة من الأصوات المتزايدة التي تحذر من أن هذه الخطوة ستثير اضطرابات. وقال مسؤول أمريكي كبير لرويترز الأسبوع الماضي إن من المرجح أيضا أن يعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وحذر الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية والسعودية وتركيا والجامعة العربية من أن أي إعلان مماثل سيكون له تبعات في أنحاء منطقة الشرق الأوسط.